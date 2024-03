WikiLeaks-stifters sag mod udlevering afgøres tirsdag

Den britiske højesteret i London vil tirsdag afsige kendelse om, hvorvidt WikiLeaks-grundlæggeren Julian Assange kan få revurderet sin udlevering til USA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters mandag eftermiddag.

Amerikanske anklagere forsøger at få udleveret Assange, der i USA er tiltalt under 18 anklagepunkter for WikiLeaks' offentliggørelse af hundredtusindvis af klassificerede dokumenter i 2010.

Den første dag ud af to i retssagen fandt sted 20. februar. 52-årige Assange var ikke selv til stede i retten, fordi han var for utilpas.

Men den australske journalists advokater mente at have bevis for, at den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, under Donald Trumps præsidentperiode havde planer om at kidnappe eller snigmyrde ham under hans tid på Ecuadors ambassade i London.

Her søgte Assange tilflugt i syv år, før han blev pågrebet af britisk politi i 2019.

Tre år senere gav den daværende britiske indenrigsminister, Priti Patel, grønt lys til at udlevere Assange til USA.

Det er den beslutning, Assange nu forsøger at få revurderet

WikiLeaks-stifterens helbred har længe været i fokus.

Assanges hustru, Stella Assange, fortalte forud for retssagens begyndelse, at hendes mand vil dø, hvis han udleveres.

Samtidig sagde advokaten Ed Fitzgerald under første retsdag, at man ikke kan stole på amerikanernes garantier om at behandle Assange rimeligt.

Advokaten hævder, at Assange kan blive dømt på en groft uretfærdig og uforholdsmæssig måde, hvis han udleveres.

Taber Assange sagen i den britiske højesteret, har han udtømt sine appelmuligheder i Storbritannien og kan blive udleveret inden for få uger.

Kendelsen forventes afsagt tirsdag klokken 11.30 dansk tid.

