Wikipedia får bøde i Moskva for artikler om Ukraine

En domstol i Moskva har tirsdag idømt Wikipedia en bøde på to millioner rubler (op mod 250.000 kroner), fordi internet-opslagsværket har afvist at ændre "falske" informationer om Ruslands operationer i Ukraine.

En domstol i Moskvas forvaltning har fundet Wikipedia skyldig i at have afvist at slette falske informationer om Ruslands specielle militære operation i Ukraine, hedder det i en meddelelse fra domstolen.

Bøden er givet til Wikipedias ejer, Wikimedia Foundation. Baggrunden for den er artikler i Wikipedia, som henviser til krigen i Ukraine uden at være i overensstemmelse med Ruslands officielle udlægninger og sprogbrug.

Lederen af Wikimedia Foundation i Rusland, Stanislav Kozlovsky, siger, at de russiske myndigheder har krævet, at indledninger til to artikler skulle fjernes. Han siger, at Wikimedia Foundation ville appellere domstolens afgørelse.

De to artikler, der henvises til, har titlerne "Ikkevoldelig modstand fra den ukrainske civilbefolkning over for den russiske invasion" og "Evalueringer af Ruslands invasion af Ukraine i 2022".

Rusland betegner dets krig i Ukraine som en "speciel militær operation".

Den 26. april idømte en russisk domstol Wikimedia Foundation en bøde på 5 millioner rubler for lignende overtrædelser af russisk lovgivning.

/ritzau/Reuters