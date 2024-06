Wilders hollandske regering skaber splid i EU op til valget

I dag går Holland - som det første og eneste land torsdag - til stemmeurnerne ved valget til Europa-Parlamentet.

Den hollandske nationalist Geert Wilders parti, Frihedspartiet (PVV), står til at blive det største ved Hollands EU-valg.

Lige nu står partiet til at få 24 procent af de hollandske stemmer, hvilket vil give dem ni mandater ved valget.

PVV fik ikke nogen mandater sidst, der var valg til Europa-Parlamentet i 2019.

Holland har 31 mandater i Europa-Parlamentet. Det er fem mere, end landet havde i 2019. Det er til dels fordi Storbritannien har forladt unionen, og til dels fordi befolkningen i Holland er vokset. Det fremgår af Europa-Parlamentets hjemmeside.

Geert Wilders er stor modstander af EU, og hans parti ønsker at sætte Hollands fortsatte EU-medlemskab til afstemning. Det fremgår af PVV's partiprogram fra 2023.

Hvis partiet ikke lykkes med at få en afstemning om Hollands fortsatte medlemskab af EU igennem, så vil det forsøge at holde midler tilbage fra at gå til EU.

Næsten et halvt år efter valget i Holland blev fire partier på højrefløjen i maj enige om at danne en koalitionsregering.

Partierne, der er gået sammen, er Frihedspartiet (PVV), Folkepartiet for Frihed og Demokrati (VDD), som er Mark Ruttes parti, det relativt nye parti Ny Social Kontrakt (NSC) og landmands- og protestpartiet Bonde-Borger-Bevægelsen (BBB).

Det er faldet den liberale Renew-gruppes spidskandidat, franske Valérie Hayer, for brystet. I Renew-gruppen sidder også de danske politikere fra Venstre, De Radikale og Moderaterne. VVD sidder også i denne gruppe.

Hayer har langet kraftigt ud efter de hollandske gruppekolleger fra VVD på grund af regeringssamarbejdet med Geert Wilders parti.

Det kalder Valérie Hayer for totalt "uacceptabelt". Valérie Hayer lægger op til, at det hollandske parti skal meldes ud af Renew.

I løbet af perioden torsdag 6. juni til søndag 9. juni skal alle 27 EU-lande holde valg til Europa-Parlamentet.

Flere end 400 millioner mennesker på tværs af landegrænser skal sammen stemme om, hvem der skal sidde i EU's folkevalgte forsamling i næste periode.

Holland stemmer om torsdagen, Irland stemmer om fredagen, mens Slovakiet stemmer om lørdagen. De fleste lande i EU stemmer dog om søndagen 9. juni ligesom Danmark.

