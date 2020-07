William Barr vil forsvare brug af føderale styrker i Portland

Tirsdag skal justitsministeren svare på kritik af brug af føderale betjente i Portland og Washington D.C.

Den amerikanske justitsminister, William Barr, vil forsvare justitsministeriets beslutning om at indsætte føderale betjente i Portland for at dæmpe protesterne i byen.

Det vil han gøre under en høring i Kongressen tirsdag, fortæller han.

- Regeringens mest basale ansvar er at sikre, at loven bliver overholdt, så folk kan leve deres liv sikkert og uden frygt, udtaler William Barr i en bemærkning forud for tirsdagens høring.

- Justitsministeriet vil fortsætte arbejdet med at imødekomme det ansvar, tilføjer han.

Tirsdag skal William Barr for første gang, siden han indtog jobbet som justitsminister i februar sidste år, stå over for retsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Her er han blevet bedt om at give en forklaring, efter at justitsministeriet har fået kritik for at sende føderale betjente til Portland og Washington D.C. for at opløse demonstrationer med brug af magt.

Det er Demokraterne, der har flertallet i Repræsentanternes Hus, mens det andet kammer i Kongressen, Senatet, er ledet af Republikanerne.

/ritzau/Reuters