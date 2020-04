WTO: Coronakrise kan blive den værste recession i vor levetid

Nedgang i handel verden over vil have smertefulde konsekvenser for både private og virksomheder, siger WTO.

Verdenshandelsorganisationen WTO frygter, at den globale handel kan falde med et sted mellem 13 og 32 procent i år på grund af de tiltag, regeringer verden over har sat i værk for at bremse udbruddet af coronavirus.

Det meddeler WTO onsdag.

De to tal er henholdsvis det mest optimistiske og det mest pessimistiske scenarie.

Organisationens generaldirektør, Roberto Azevedo, advarer om, at coronakrisen i værste fald kan blive "den dybeste økonomiske recession eller nedgang i vor levetid".

I sin årlige prognose havde WTO i forvejen peget på, at verdenshandlen var stilnet en smule af i 2019.

Men efter at coronavirusset dukkede op i Kina omkring nytår og siden bredte sig til resten af verden, har det tvunget regeringer over hele verden til at tage drastiske skridt for at begrænse antallet af syge og døde.

Over halvdelen af verdens befolkning er blevet bedt om at blive hjemme. Mange steder er den økonomiske aktivitet gået helt i stå.

I næsten alle verdens regioner er det ventet, at der vil være "en tocifret nedgang i handlen", lyder meldingen fra WTO.

- Denne krise er først og fremmest en sundhedskrise, der har tvunget regeringer til at tage hidtil usete skridt for at beskytte folks liv, siger Azevedo i en udtalelse.

- Den uundgåelige nedgang i handel og produktion vil have smertefulde konsekvenser for både husstande og virksomheder, ud over de menneskelige lidelser, som selve sygdommen forårsager.

På verdensplan er over 1,4 millioner mennesker bekræftet smittet med coronavirus. Af dem er over 83.000 mennesker, der var smittet med virusset, døde.

