Wuhan tester 11 millioner på få dage - 37 var lokalt smittet

Millioner af indbyggere i den kinesiske storby Wuhan er i de seneste dage blevet testet for coronasmitte.

Myndighederne indledte den omfattende massetestning tirsdag, efter at byen havde opdaget syv smittetilfælde blandt migrantarbejdere. Det var de første nye tilfælde i Wuhan i over et år.

Søndag meddeler lokale myndigheder, at så godt som samtlige 11 millioner indbyggere - bortset fra børn under seks år og studerende på ferie - er blevet testet i løbet af ugen.

Indtil videre er der fundet 37 smittetilfælde, der er opstået lokalt. Yderligere 41 mennesker bar på smitten, men havde ingen symptomer, skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

De mange test er blevet udført af 28.000 sundhedsansatte på 2800 steder i Wuhan.

I Kina generelt oplever man i disse uger det største udbrud i flere måneder. Den mere smitsomme Delta-variant har bredt sig i flere storbyer.

Det har ført til, at millioner af mennesker har fået ordre om at blive hjemme. Hele kvarterer i blandt andet hovedstaden Beijing er spærret af.

I flere byer er der planer om at masseteste befolkningen, som det nu er sket i Wuhan.

Det var i Wuhan, at coronavirusset først blev opdaget i december 2019. Siden spredte det sig til resten af verden.

I begyndelsen af 2020 vakte det international opsigt og bekymring, da Wuhan som den første by i verden lukkede hermetisk ned for at begrænse smittespredningen.

Soldater holdt vagt ved de afspærrede veje ind mod byen, og der var udgangsforbud i byen.

Kinas myndigheder har indberettet i alt 4848 dødsfald blandt coronasmittede, siden virusset først blev opdaget. Det viser tal fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Til sammenligning har Danmark registreret 2554 coronadøde. I hele verden er over fire millioner mennesker døde efter at være blevet smittet.

De meget lave kinesiske dødstal - ud af en samlet befolkning på 1,4 milliarder mennesker - skyldes ifølge flere internationale iagttagere, at Kina forsøger at skjule det reelle antal dødsofre.

/ritzau/AFP