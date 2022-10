Xi åbner partikongres med klar besked om taiwansk separatisme

Xi Jinping blev mødt af klapsalver fra delegerede, da han sagde, at Kina modsætter sig taiwansk uafhængighed.

I sin åbningstale til Det Kommunistiske Parti i Kinas kongres siger Kinas præsident, Xi Jinping, at Kina har ført en stor kamp mod separatisme og indblanding fra andre lande, når det kommer til Taiwan.

- Vi har på resolut vis ført en stor kamp mod separatisme og indblanding og demonstreret vores stærke beslutsomhed og evne til at beskytte statens suverænitet og territoriale integritet og modsætte os taiwansk uafhængighed, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den melding mødte høje klapsalver fra publikum.

Den kinesiske præsident kommer også ind på Hongkong, da han siger, at Kina har sikret en overgang fra "kaos til styring" i den særlige administrative region.

Det Kommunistiske Parti holder kongres hvert femte år, og denne kongres er den 20.

Partiet har regeret i Kina siden 1949.

Omkring 2300 delegerede deltager i kongressen. Det ventes, at de delegerede vil vælge Xi Jinping til at stå i spidsen for Kina i endnu en femårig periode.

Det vil i så fald være tredje gang, at den kinesiske præsident vælges til det embede.

Hallen, hvor kongressen afholdes, er udsmykket med knaldrøde bannere med slogans, der hylder partiet.

På et banner bagest i salen står der: ”Længe live vores store, glorværdige og korrekte parti!”, skriver South China Morning Post.

/ritzau/