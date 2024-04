Xi beder Scholz om at søge fælles grund under møde i Kina

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har tirsdag under et møde med den tyske forbundskansler, Olof Scholz, sagt, at forholdet mellem de to lande kan blive ved med at udvikle sig, så længe begge parter respekterer hinandens forskelligheder og søger "fælles grund".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi må betragte og udvikle bilaterale relationer på alle måder i et langsigtet og strategisk perspektiv, har Xi sagt til den tyske leder.

Fra den tyske leder lød det før mødet, at de to skulle tale om "retfærdig fred" i Ukraine.

- Mit møde med præsident Xi vil også fokusere på, hvordan vi kan bidrage mere til retfærdig fred i Ukraine, har Scholz udtalt i et opslag på X, skriver nyhedsbureauet AFP.

De to mødes i den kinesiske hovedstad, Beijing, mens den tyske leder er på et tre dage langt besøg i Kina. Her har han besøgt storbyerne Shanghai og Chongqing sammen med tyske erhvervsledere.

Det sker for at understrege vigtigheden af det kinesiske marked for Europas største økonomi.

/ritzau/