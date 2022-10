Xi får tredje periode og samler nære støtter i magtorgan

Som ventet er Xi Jinping for tredje gang udpeget som partileder i Kina efter knap et årti som præsident.

Xi Jinping er igen blevet udpeget som generalsekretær for Kinas Kommunistiske Parti.

Det rapporterer kinesiske statsmedier tidligt søndag morgen dansk tid.

Dermed er han så godt som sikret en tredje præsidentperiode, når en præsident officielt udpeges i marts.

Xi har allerede været kinesisk leder i knap et årti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Offentliggørelsen af en ventet tredje periode kommer ovenpå en uge, hvor Kinas Kommunistiske Parti har holdt kongres.

Her har Xi Jinping ifølge analytikere fæstnet grebet om magten ved blandt andet at sørge for at få skiftet ud i partiets topledelse.

Generelt anses han for at være den mest indflydelsesrige og dominerende kinesiske leder, siden Mao Zedong stod i spidsen for landet.

Hans genvalg blev sikret søndag ved en afstemning bag lukkede døre i partiets centralkomité.

Den giver Xi yderligere fem år som generalsekretær.

- Jeg ønsker oprigtigt at takke hele partiet for den tillid, I har vist, siger Xi efter genvalget og lover at arbejde hårdt.

Søndag blev også det magtfulde politbureaus stående komité valgt af centralkomitéens cirka 200 medlemmer.

Her sørgede Xi for at få samlet nogle af sine nærmeste allierede omkring sig i den syv mand store komité.

Således blev den tidligere partichef i Shanghai Li Qiang - en af Xis nærmeste i partiet - udpeget som nummer to.

Mange regner nu med, at han bliver premierminister i marts ved Kinas parlaments årlige møde. Parlamentets rolle anses hovedsageligt for at være symbolsk.

Baggrunden for Xis dominans er blandt andet, at han i 2018 sørgede for at få afskaffet en grænse på maksimalt to perioder for kinesiske præsidenter.

Under ham er Kina fortsat som en økonomisk magtfaktor i verden, og der er blevet foretaget store militære investeringer. Det har blandt andet ført til bekymring og modstand fra USA.

- Kina kan ikke udvikle sig uden verden, og verden har også brug for Kina, siger Xi.

- Efter mere end 40 år med utrættelige bestræbelser på reformer og at åbne os har vi skabt to mirakler - hurtig økonomisk udvikling og langvarig social stabilitet.

Dermed fortsatte han takterne fra kongressens åbningstale. Her undlod han at gå i dybden med problemer som mulig økonomisk stagnering i Kina og den hårde coronapolitiks konsekvenser for befolkningen.

/ritzau/AFP