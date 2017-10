Xi Jinping er stjernen i Kinas politiske teater

I dag begynder Kinas kommunistpartis femårlige kongres, som giver et sjældent indblik i en ellers hermetisk lukket verden. Her vil præsident Xi Jinping cementere sin position som en af landets mest magtfulde ledere i nyere tid

Kinas syv mest magtfulde mænd lignede hinanden til forveksling, som de én for én trådte frem på det tykke røde gulvtæppe i Folkets Store Hal i Beijing. Alle var klædt i sorte jakkesæt som anonyme embedsmænd, det vandkæmmede hår var strøget stramt tilbage, og kun antydningen af et smil viste sig i mundvigene, da de blev præsenteret som Politbureauets Stående Udvalg foran verdenspressen ved afslutningen af kommunistpartiets 18. partikongres i november 2012.

I midten, en anelse højere og bredere end de øvrige mænd, stod partiets nyslåede generalsekretær Xi Jinping.

I dag skydes den 19. partikongres i gang, og denne gang skal vi holde endnu skarpere øje med, hvem der flankerer Xi Jinping, Kinas præsident og kommunistpartiets formand.

Lykkes det formand Xi at sætte sine loyale allierede ind på posterne, cementerer det nemlig fortællingen om, at Kina har fået sin mest magtfulde leder siden det kommunistiske Kinas grundlægger, Mao Zedong.

Kinesisk politik er en hermetisk lukket affære, og derfor giver kommunistpartiets femårlige partikongresser og persongallerier os et sjældent glimt ind i en ellers hemmelig verden.

Kommunistpartiets første turbulente partikongres fandt sted ved et hemmeligt møde i Shanghai i 1921 med kun 13 delegerede. Undervejs sendte frygten for at blive afsløret af politiet kommunisterne ud på en båd i en sø i nærheden, hvor de fortsatte med at lægge planer i fred.