Xi Jinping forlader Rusland med øget sammenhold i bagagen

Kinas præsident, Xi Jinping, har onsdag morgen forladt Rusland efter et statsbesøg.

Det skriver det kinesiske statsmedie CCTV ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Under besøget har Xi blandt andet haft et møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

De to ledere mødtes tirsdag. Her drøftede de et kinesisk forslag om våbenhvile i Ukraine. De to gav også udtryk for sammenhold og optrappet rivalisering med Vesten.

Kina har forsøgt at fremstille sig selv som en mulig fredsmægler i krigen i Ukraine.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har efterfølgende inviteret Kina til dialog om Ukraine forslag til en fredsløsning med Rusland.

Der var forlydender om, at Xi og Zelenskyj skulle have en telefonsamtale. Det blev dementeret tirsdag, da Xi havde et møde med Putin.

Xi Jinping ankom på officielt besøg i Moskva mandag. Besøget blev indledt tre dage efter, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) udsendte en arrestordre på Putin for krigsforbrydelser begået i Ukraine.

/ritzau/