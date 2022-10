Xi Jinping vil styrke Kinas samarbejde med Nordkorea

Kinas præsident, Xi Jinping, skriver i et brev til Nordkoreas leder, Kim Jong-un, at det er vigtigere end nogensinde, at de to lande forstærker kommunikation, sammenhold og samarbejde.

Det rapporterer det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Brevet er sendt til den nordkoreanske leder, inden Det Kommunistiske Parti i Kina søndag mødes til dets partikongres.

Xis brev kommer som et svar på lykønskninger med kongressen, som Kim Jong-un har sendt til Kina.

Den kinesiske præsident udtrykker i brevet villighed til at forstærke forholdet mellem Kina og Nordkorea, og "yde et stort bidrag for at forsyne de to lande og deres folk med større lykke og forsvare fred og stabilitet i regionen og resten af verden", rapporterer KCNA.

De seneste uger er spændingerne steget på den koreanske halvø, efter at Nordkorea har gennemført en række missiltest.

Der er desuden meldinger om, at landet er klar til at teste atomvåben for første gang siden 2017.

Det har mødt fordømmelse fra japanske, sydkoreanske og vestlige ledere.

Nordkorea siger, at de seneste militæraktiviteter er et svar på magtdemonstrationer fra USA og Sydkorea.

USA og Sydkorea har afholdt fælles militærøvelser i protest mod Nordkoreas missilaffyringer.

Lørdag sagde Kinas udenrigsminister, Mao Ning, at alle parter bør afholde sig fra at optrappe spændinger og vende tilbage til en meningsfyldt dialog om en politisk løsning.

Ved Det Kommunistiske Partis kongres søndag vil 2300 delegerede fra hele landet samles.

Det ventes, at de delegerede vil genvælge Xi Jinping til en tredje periode som generalsekretær for Det Kommunistiske Parti. Den post betegnes som det mest magtfulde job i landet.

