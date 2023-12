Xi opfordrer til samarbejde ved EU-besøg med lave forventninger

EU-toppen har torsdag haft et møde med Kinas præsident, Xi Jinping, i Beijing ved det første topmøde mellem EU og Kina i fire år.

På dagsordenen for mødet var emner som handelsubalance og Ukraine.

Under mødet opfordrede Xi EU-toppen, kommissionsformand Ursula von der Leyen, EU-præsident Charles Michel og udenrigschef Josep Borrell, til at samarbejde med Kina for at opnå global stabilitet.

Han opfordrer også EU til at forbedre den gensidige tillid og "eliminere alle former for indblanding" i bilaterale forhold, lyder det fra den statslige kinesiske kanal CCTV ifølge Reuters.

Ursula von der Leyen har ifølge AFP på mødet sagt til Xi, at der er behov for at adressere de "ubalancer og forskelligheder", der er mellem EU og Kina.

- Kina er EU's vigtigste handelspartner. Men der er klare ubalancer og forskelligheder, som vi må adressere, siger hun.

Charles Michel siger ifølge AFP, at EU søger et "stabilt og gensidigt fordelagtigt" forhold til Kina ved topmødets start.

- Vi er forenede i forhold til at forpligte os til at efterstræbe et stabilt og gensidigt fordelagtigt forhold med Kina, siger EU-præsidenten til Xi.

De tre EU-spidser skal også mødes med den kinesiske premierminister, Li Qiang, på deres endagstur til Kina.

Det er sidste chance for at stå ansigt til ansigt med kinesiske toppolitikere, inden der skal være valg til Europa-Parlamentet til næste år.

Både Kina og EU har forsøgt at sænke forventningerne inden topmødet. Kinas udenrigsminister, Wang Yi, sagde til diplomater fra EU-lande i Beijing, at Europa skal vælge "fred og stabilitet" over en "ny kold krig".

En embedsmand fra EU har ifølge Reuters sagt til journalister i Bruxelles tidligere på ugen, at topmødet ikke vil blive afsluttet med "et eneste enkeltstående resultat".

Vedkommende siger også, at der ikke kommer en fælles udtalelse efter topmødet.

/ritzau/