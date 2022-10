Yderfløjene i USA er lunkne over for krigsstøtte

De to partier i USA er uenige om næsten alt, men støtten til Ukraines krigsindsats har været undtagelsen. En stort set forenet Kongres har siden krigens begyndelse sørget for, at USA har været den vigtigste støtte til det krigshærgede land.

Men fremtiden for USA’s massive støtte er over de seneste dage blevet mere usikker. Senest da et brev fra 30 kongresmedlemmer fra Demokraternes venstrefløj i mandags blev offentliggjort med en opfordring til præsident Joe Biden om at indlede fredsforhandlinger med Rusland.