Yderligere 28 coronadødsfald er registreret i Sverige

Der er 5730 personer døde med corona i Sverige. I alt er 79.782 personer bekræftet smittet.

Der er siden tirsdag registreret yderligere 28 døde i Sverige med coronavirus.

Det oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, onsdag.

I alt 5730 er registreret døde med covid-19.

Det seneste døgn er der registreret yderligere 288 smittede med coronavirus i Sverige. Sammenlagt er der bekræftet 79.782 smittetilfælde i Sverige.

Fem personer er det seneste døgn blevet bragt til intensivafdelinger med covid-19.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sagde tirsdag, at det gælder om at fare med lempe i den nuværende fase, og at man ikke skal fremskynde noget for at få folk tilbage til deres arbejdspladser.

Folkhälsomyndigheten forudser en øgning i antallet af smittede frem mod efteråret.

Tegnell sagde i sidste uge, at der i Sverige er "meget få", der er alvorligt syge med coronavirus.

/ritzau/TT