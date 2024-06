Yderligere 310 affaldsballoner svæver ind over Sydkoreas grænse

Nordkorea har sendt 310 balloner med affald i retning af den sydkoreanske grænse.

Det siger Sydkoreas militær natten til mandag ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

- Den seneste sending af affaldsballoner, som blev afsendt sent søndag, indeholder papir- og plastikaffald. Indtil videre tyder det ikke på, at der er giftige materialer i ballonerne, siger stabscheferne i det sydkoreanske militær ifølge Yonhap.

Det er ikke første gang, at sydkoreanerne får tilsendt affaldsballoner fra nabolandet.

Også lørdag sendte Nordkorea affaldsballoner over grænsen.

Det førte til at Sydkoreas nationale sikkerhedsråd varslede et modsvar på de nordkoreanske balloner, hvilket kan omfatte, at landet opstiller højttalere med antinordkoreanske udsendelser ved grænsen.

I de seneste uger er det flere gange sket, at balloner med affald er svævet ind over grænsen.

Også Sydkorea har sendt balloner den anden vej. Disse har indeholdt antinordkoreanske flyveblade, USB-drev med K-popsange og tv-programmer samt tusindvis af endollar-sedler.

Ballonudvekslingerne har gjort forholdet mellem Syd- og Nordkorea endnu værre.

Hændelserne fik tidligere på ugen præsidenten i Sydkorea, Yoon Suk-yeol, til endeligt at annullere en aftale mellem Nord- og Sydkorea fra 2018 om militær deeskalering.

I visse tilfælde har Nordkorea tidligere nedskudt de sydkoreanske balloner.

Flere eksperter har vurderet, at det er bevis på, at Nordkorea betragter ballonernes indhold som en alvorlig trussel mod regimets evne til at kontrollere landets befolkning.

