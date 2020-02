Yderligere 44 er smittet med coronavirus på krydstogtskib

Det samlede antal smittede med coronavirusset på krydstogtsskibet "The Diamond Princess" er på 218.

44 flere personer er blevet smittet med coronavirus på det japanske krydstogtskib "The Diamond Princess".

Det bekræfter sundhedsministeriet i Japan natten til torsdag dansk tid.

Sundhedsminister Katsunobu Kato siger, at de 44 nye smittede kommer fra 221 nye test.

Dermed er det samlede antal af smittede på "The Diamond Princess" på 218.

Af de 44 nye smittetilfælde er 43 passagerer, mens den sidste er besætningsmedlem.

Krydstogtskibet har ligget i karantæne ud for Japans kyst siden 3. februar, efter at det kom frem, at en passager, der var gået i land i Hongkong, var smittet med virusset, der nu har fået det officielle navn Covid-19.

De omkring 3700 passagerer om bord har fået at vide, at de først kan gå i land 19. februar.

De personer, der er blevet testet positiv for virusset, er blevet sendt til hospitaler i Japan.

Skibets passagerer skal forblive i deres kahytter, og må kun komme ud på bestemte tidspunkter i en kort periode af gangen.

Myndighederne siger natten til torsdag dansk tid, at de vil begynde at flytte ældre, der ikke er smittede, af skibet.

- Vi ønsker at begynde at flytte dem i morgen eller senere, siger Katsunobu Kato.

- Der er nogle ældre, der i forvejen døjer med sygdomme, og der er flere, der er lukket inde på deres kahytter uden vinduer.

Katsunobu Kato tilføjer, at fem personer, der tidligere har været om bord på skibet, er i kritisk tilstand på et hospital.

Når passagererne får lov til at træde ud på dækket foregår det iført masker, og det er forbudt at komme tættere end to meter på medpassagerer.

Mad og vand bliver bragt om bord i rationerede størrelser. Det er ikke muligt selv at vælge mad eller spisetidspunkt. Passagererne må ikke drikke alkohol eller ryge om bord.

Omkring halvdelen af passagererne om bord er japanere.

/ritzau/AFP