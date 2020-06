Yderligere 69 registreret døde med Covid-19 i Sverige

I alt 5122 personer er døde med Covid-19, oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Der er registreret yderligere 69 døde efter smitte med coronavirus i Sverige. Dermed er i alt 5122 personer døde med Covid-19, oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Antallet af påviste smittetilfælde er nu på 58.932.

2354 personer får eller har fået intensiv behandling.

Folkhälsomyndigheten holder ingen pressekonference mandag og offentliggør de nye tal i en kortfattet pressemeddelelse.

Myndighederne offentliggjorde ingen tal i weekenden, og de nye tal dækker udviklingen siden torsdag i sidste uge.

De svenske coronastatistikker har ofte været præget af et vist efterslæb i indberetningerne af døde og smittede. Særligt i weekenden bliver kun relativt få døde registreret. De optræder typisk i dagene efter i den følgende uge.

Lidt gode nyheder var der torsdag for de svenskere, der bor i den sydlige del af landet. Danmark meddelte, at det vil åbne sin grænse for indbyggere i Skåne, Halland og Blekinge.

Men Norge og Finland har fortsat ikke åbnet grænserne til Sverige.

