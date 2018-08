Yderligere fire er døde af ebola i DRCongo

Det seneste udbrud af ebola har kostet i alt syv mennesker livet i DRCongo. Næsten 1000 er under overvågning.

Fire personer er døde af ebola i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Det oplyser landets sundhedsmyndigheder.

De fire dødsfald er registreret omkring byen Beni i den nordlige Kivu-provins, der grænser op til Uganda og Rwanda.

Det bringer det samlede dødstal op på syv ud af 16 registrerede tilfælde, oplyste sundhedsmyndighederne i et opslag mandag. Derudover er der yderligere 27 sandsynlige og 31 mistænkte tilfælde.

Næsten 1000 personer er under overvågning, efter de har været i kontakt med virusset.

Ifølge sundhedsmyndighederne forventes det, at en målrettet vaccination vil påbegynde onsdag i berørte områder, heriblandt byen Beni.

Det er blot to uger siden, at et andet udbrud blev erklæret overstået. Det kostede 33 personer livet.

Ebola smitter gennem direkte kontakt med kropsvæsker og forårsager feber, opkast og diarré hos den smittede.

/ritzau/AFP