Yderligere to mænd er sigtet for Oslo-skyderi i sommer

Norsk politi har i weekenden anholdt og sigtet yderligere to mænd for medvirken til skyderiet i Oslo 25. juni i år. Det oplyste politiet mandag.

Natten til den 25. juni blev der affyret skud ved to natklubber i det centrale Oslo. En af de to natklubber er kendt som et sted for LGBT-personer.

To mænd blev dræbt og 21 personer blev såret i skyderiet, som norsk politi har efterforsket som et islamistisk motiveret terrorangreb.

Den ene af de to mænd blev mandag varetægtsfængslet i fire uger. Han er i 30'erne og har norsk statsborgerskab

Den varetægtsfængslede er blevet placeret i fuldstændig isolation uden adgang til aviser og tv i to uger. Han har desuden forbud mod at få breve og besøg i fire uger, lyder det i en kendelse fra retten i Oslo.

Manden afviser at have noget med skyderiet at gøre.

Den anden anholdte er en mand i 40'erne med somalisk statsborgerskab. Der er endnu ikke taget stilling til, om han skal fængsles.

Han blev afhørt af politiet mandag aften, men afhøringen blev udsat af sundhedsmæssige årsager.

Mandens advokat, Victoria Holmen, siger, at han stiller sig uforstående for sigtelsen.

Der er nu i alt fire sigtede i sagen.

Zania Matapur, som blev anholdt kort efter skyderiet, er sigtet i sagen for drab, drabsforsøg og terror. Han har nægtet at forklare sig til politiet.

Også Arfan Bhatti er sigtet i sagen. Han er internationalt efterlyst og befinder sig i øjeblikket i Pakistan.

Han afviser at have noget at gøre med skyderiet.

Politiadvokat Børge Enoksen siger, at der er en relation mellem de fire sigtede i sagen, men afviser at give detaljer.

Han siger, at grundlaget for sigtelsen mod de to, der senest er anholdt er omfattende efterforskningsmateriale - herunder 570 vidneafhøringer.

- Vores hypotese om, at handlingen havde en terrorhensigt er styrket. Det er for tidligt at sige, om de er knyttet til det ekstremistiske islamiske miljø, men at finde ud af mere om de fire er en central del af efterforskningen, siger Enoksen.

Han oplyser videre, at de to, der blev anholdt i weekenden, er kendte af politiet uden at uddybe, hvad de er kendt for.

/ritzau/NTB