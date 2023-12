Yderligere otte israelske soldater har mistet livet i Gaza

Yderligere otte israelske soldater har mistet livet under kampe i Gaza. En oberstløjtnant er blandt de døde.

Det har det israelske militær (IDF) oplyst onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed har i alt 114 israelske soldater mistet livet, siden Israel startede sine operationer på landjorden i Gaza 20. oktober.

Syv israelske soldater er døde i forbindelse med en enkeltstående hændelse i det nordlige Gaza, oplyste det israelske militær ifølge CNN tirsdag.

Mediet skriver, at hændelsen er blandt de dødeligste for israelske styrker siden 7. oktober. Detaljer om hændelsen er ikke umiddelbart offentliggjort, skriver CNN.

En anden soldat blev dræbt i en separat hændelse i Gaza tirsdag.

Mindst 18.412 personer er blevet dræbt i Gaza i forbindelse med israelske angreb. Det har det Hamas-styrede sundhedsministerium i Gaza oplyst tirsdag ifølge CNN.

Lørdag morgen 7. oktober indledte den militante islamistiske bevægelse Hamas et angreb på Israel.

Siden har Israel gennemført angreb i Gaza og opfordret indbyggerne til at søge mod den sydlige del af området.

Ifølge de israelske myndigheder blev godt 1200 israelere dræbt i overraskelsesangrebet. Oprindeligt lød tallet på 1400.

Et overvældende flertal i FN's Generalforsamling stemte tirsdag aften for en resolution om øjeblikkelig humanitær våbenhvile i Gazastriben.

153 medlemslande stemte for resolutionen, mens ti stemte imod. 23 medlemslande undlod at stemme.

Resolutionen fra FN's Generalforsamling er ikke juridisk bindende.

Ud over at opfordre til en øjeblikkelig humanitær våbenhvile har et flertal i FN's Generalforsamling også stemt for, at alle parter i konflikten mellem Israel og den militante palæstinensiske gruppe Hamas overholder international lov.

