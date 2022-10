To yderligere sager knyttes til mulig seriemorder i Californien

To yderligere skudepisoder er blevet knyttet til en mulig seriemorder, som jages af politiet i Californien.

Det skriver nyhedsbureauet AP sent tirsdag dansk tid.

Det var allerede kendt, at politiet ser på, om fem skuddrab i og omkring byen Stockton i Californien er begået af én og samme gerningsperson.

Nu er endnu et drab samt en skudepisode, hvor en kvinde overlevede, blevet inddraget i efterforskningen.

- Det her lever helt klart op til definitionen på en seriemorder, siger Joseph Silva fra politiet i Stockton.

- Det, som gør det her anderledes, er, at gerningspersonen blot venter på en mulighed, og at ofrene har været alene i et mørkt område, siger han videre ifølge AP.

Drabene menes at være sket i Stockton eller nabobyer. Byen har 320.000 indbyggere og ligger syd for Sacramento og nordøst for San Jose i USA's mest folkerige delstat.

I alt er der nu udlovet dusører på 95.000 dollar - svarende til knap 710.000 kroner - for informationer, der kan føre til en anholdelse i forbindelse med drabene.

Der er også blev offentliggjort et billede af en person med relevans eller "interesse" for efterforskningen.

På det noget uskarpe billede ses en person bagfra i mørkt tøj og med hovedbeklædning.

Ifølge AP er personen blevet set på flere videoer ved gerningssteder.

Stocktons politikommissær, Stanley McFadden, skrev fredag i et Facebook-opslag:

- Vi vil beskytte vores lokalsamfund og opklare disse sager med alle de ressourcer, som er tilgængelige, heriblandt DIG.

- Vi har brug for DIN hjælp!!!! Hvis nogen har information om disse efterforskninger, så ring til os med det samme.

Skuddrabene lader hverken til at have forbindelse til bander eller narkotika, har politiet tidligere oplyst.

De fem drab, som allerede var kendt, fandt sted mellem 8. juli og tirsdag 27. september i år.

De to nye skudepisoder, som også efterforskes, er imidlertid fra sidste år. Den ene er fra 16. april 2021 og fandt sted i Stockton, hvor en kvinde overlevede.

Den anden er fra 10. april 2021, hvor en mand blev skudt og dræbt i Oakland omkring 100 kilometer fra Stockton.

/ritzau/