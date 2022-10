Ydmyg og beæret Sunak i kort tale: Jeg vil samle vores land

Rishi Sunaks førsteprioritet som næste premierminister i Storbritannien bliver at samle både Det Konservative Parti og briterne generelt.

Det siger han mandag eftermiddag i en kort tale.

- Storbritannien er et fantastisk land, men der er ingen tvivl om, at vi står over for omfattende økonomiske udfordringer.

- Vi har brug for stabilitet og sammenhold og jeg vil gøre det til min øverste prioritet at samle vores parti og vores land. Kun sådan kan vi klare de udfordringer, vi står over for, og bygge en bedre og blomstrende fremtid for vores børn og børnebørn, lyder det fra 42-årige Sunak.

Sunaks tale i de konservatives hovedkontor varede knap halvandet minut.

Det stod mandag kort før klokken 15.00 dansk tid klart, at Sunak ville overtage lederposten fra den afgående Liz Truss.

Kun Penny Mordaunt havde meldt sig som kandidat ud over Sunak.

Hun trak sit kandidatur lige umiddelbart før klokken 15.00, som var deadline for at samle opbakning fra mindst 100 konservative parlamentsmedlemmer.

Lidt over klokken 17.00 dansk tid talte Sunak for første gang offentligt.

- Jeg er ydmyg og beæret over at have støtte fra mine kolleger i parlamentet og blive valgt som konservativ leder, siger Rishi Sunak.

- Det er mit livs største privilegie at kunne tjene det parti, jeg elsker, og give tilbage til det land, jeg skylder så meget, lyder det.

Han sender samtidig en tak til den afgående premierminister, Liz Truss.

- Jeg vil gerne hylde Liz Truss for hendes dedikerede tjeneste til landet.

- Hun har ledt med ære og ynde i en tid med forandring og under usædvanligt hårde betingelser - både i indland og udland, siger Sunak.

Truss blev premierminister 6. september og meddelte sin afgang efter 45 dage på posten. Hun er den premierminister med klart kortest tid på posten.

Hidtil har rekorden tilhørt George Canning. Han nåede 119 dage som premierminister, før han døde af tuberkulose i august 1827.

