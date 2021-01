Yellen vil have massiv coronahjælp i USA for at komme ud af krise

Hvis USA ikke sætter tilpas stort ind med coronahjælpepakke, kan det forlænge krisen, advarer Janet Yellen.

USA har brug for yderligere en stor hjælpepakke, der skal bringe landet gennem de sidste måneder af coronapandemien.

Det mener Janet Yellen, som er kommende præsident Joe Bidens bud på USA's næste finansminister.

- Det smarteste, vi kan gøre, er at sætte massivt ind, siger Yellen under en høring i Senatets finansudvalg tirsdag.

Hun advarer om, at hvis man ikke sætter ind med en tilpas stor støtte, kan det forlænge krisen.

Biden har foreslået en hjælpepakke på 1900 milliarder dollar, der skal være med til at genrejse USA's økonomi for at sikre "mere velstand til flere mennesker" og kunne konkurrere internationalt.

Den kommende regering vil øge den kontante støtte til de amerikanere, der er ramt af krisen. Det gælder især kvinder og mindretal, der "kæmper" for at holde sig oven vande i krisen, siger Yellen.

Tirsdag nævner Yellen store offentlige investeringer så som udvidelse af infrastrukturen som noget, der også kan være med til at sætte økonomien i gang.

Yellen, der er tidligere chef for USA's forbundsbank, Federal Reserve, mener, at fordelene ved den store hjælpepakke klart overgår ulemperne.

Hun og Biden foreslår at afsætte 415 milliarder dollar til at styrke USA's indsats mod viruspandemien og udrulle vacciner mod covid-19.

Desuden skal der afsættes cirka 440 milliarder dollar til mindre erhvervsvirksomheder og lokalsamfund, der er særlig hårdt ramt af krisen.

Dertil kommer næsten 1000 milliarder dollar i direkte hjælp til borgere. Mange amerikanere vil ifølge forslaget modtage en check på 1400 dollar.

Beløbet skal lægges oveni den check på 600 dollar, som er med i en coronakrisepakke, der blev vedtaget i Kongressen i december.

Tirsdagens høring i finansudvalget er et skridt i retning af godkendelsen af Yellen som finansminister. Senatet skal godkende hende ved en afstemning.

Hvis Senatet godkender Janet Yellen som finansminister, afløser hun Steven Mnuchin, der træder tilbage onsdag.

