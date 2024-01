Yemens regering: Houthierne trækker landet ind i konfrontation

Det er houthierne, som har ansvaret for, at Yemen er endt i en situation med militær konfrontation.

Sådan lyder det fredag i en udtalelse fra den internationalt anerkendte regering i Yemen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udtalelsen kommer efter amerikanske og britiske luftangreb mod Houthi-bevægelsen. De kom som reaktion på Houthi-angreb på international skibsfart.

Houthierne har taget magten i store dele af Yemen, heriblandt landets hovedstad, Sanaa, og den vigtige havneby Hodeida. Imens holder den internationalt anerkendte regering til sydpå i havnebyen Aden.

Regeringen ser de amerikanske og britiske luftangreb mod Houthi-mål som en reaktion på gruppens angreb på international skibstrafik i Det Røde Hav.

Houthierne har lovet gengæld efter de amerikansk-britiske angreb. Ifølge Reuters siger bevægelsen, at fem personer fra bevægelsen blev dræbt i i alt 73 luftangreb fredag.

Houthi-angrebene har ført til, at en lang række rederier har måttet omlægge deres ruter.

Siden 2014, hvor houthierne overtog Yemens hovedstad, har bevægelsen kæmpet en borgerkrig mod Yemens regering.

Bevægelsen erklærer sig selv som en del af den iransk-ledede modstand mod Israel, USA og Vesten sammen med grupperne Hamas og Hizbollah.

Det er netop som støtte til Hamas i Gaza, at houthierne har udført deres angreb i Det Røde Hav.

Ifølge den amerikanske militære centralkommando, Centcom, har der været 27 angreb på kommercielle skibsruter i Det Røde Hav siden den 19. november.

Også et skib fra det danske rederi Mærsk er blevet ramt.

Derfor er Mærsk nu blandt de mange rederier, som omdirigerer sine skibe.

I stedet for at søge gennem Suezkanalen i Egypten sendes skibene fra Mærsk på en længere omvej via Kap det Gode Håb i Sydafrika.

