Yngre læger lægger pres på britisk sundhedsvæsen med strejke

Yngre læger har onsdag påbegyndt en seks dage lang, historisk strejke i Storbritannien.

Det er den længste strejke, siden det britiske sundhedsvæsen blev dannet i form af National Health Service for 75 år siden.

Gruppen af yngre læger kaldes "junior doctors" og arbejder under vejledning af mere erfarne læger. De yngre læger kan dog stadig selv have adskillige års erfaring og udgør en ret stor andel af sundhedsarbejderne.

Ligesom i en række andre sektorer har de yngre læger over det seneste år indledt flere strejker.

De ønsker bedre løn efter en periode med meget høj inflation.

Lægerne repræsenteres af fagforeningen British Medical Association (BMA).

Fagforeningen forlod forhandlinger med regeringen efter at være blevet tilbudt en lønstigning på otte til ti procent. Den iværksatte også strejker fra 20. til 23 december.

BMA ønsker 35 procent mere i løn, hvilket skal gøre op for inflationens indvirkning på lønnen.

Imens er mere end 7,7 millioner mennesker på ventelister i Storbritannien.

- Moralen på tværs af sundhedssektoren har aldrig været lavere, lyder det fra BMA.

- Mange vil overveje, om den karriere, de har valgt, er værd at fortsætte med. Regeringen har en mulighed for at vise lægerne, at de stadig har en fremtid med at arbejde i dette land.

Den nationale lægefaglige direktør for NHS, Stephen Powis, venter, at starten på året bliver en af "de sværeste, NHS nogensinde har stået over for".

- Strejken vil ikke kun have store konsekvenser for planlagte behandlinger. Den kommer også oven i en række sæsonbetingede stressfaktorer som covid-19, influenza og sygemeldinger hos personale, siger han.

De yngre læger - "junior doctors" - dækker over en bred gruppe af læger med ret forskellig erfaring og indkomst.

Flere steder har det været beskrevet, at nogle af de dårligst betalte yngre læger tjener i omegnen af 120 kroner i timen.

Den britiske regering henviste i april til tal, der satte den gennemsnitlige timeløn for gruppen til mellem 172 og 258 kroner.

/ritzau/Reuters