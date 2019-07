Yngste medlem af det britiske kongehus har fået sit navn

Ved en yderst privat ceremoni er den to måneder gamle prins Archie lørdag blevet døbt.

Det yngste medlem af det britiske kongehus, som bærer det fulde navn Archie Harrison Mountbatten-Windsor, blev lørdag døbt ved en privat ceremoni - også lidt for privat for britiske royalister.

Den to måneder gamle søn af prins Harry og hertuginde Meghan blev døbt i Windsor-slottets private kapel. Dåbshandlingen blev udført af ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby.

Kongehuset oplyser, at Archie i overensstemmelse med traditionen var klædt i en dåbskjole med satin og kniplinger - den samme som hans fætre og kusine tidligere er blevet døbt i.

Efter dåben har hans forældre offentliggjort to officielle fotos, heriblandt et af de to forældre, der sammen holder sønnen i rosenhaven ved Windsor-slottet.

Med til dåben var blandt andre Archies onkel, prins William, og hans familie, farfar prins Charles og hustruen Camilla, mormor Doria Ragland samt Jane Fellows og Sarah McCorquodale, der var søstre til hans farmor, afdøde prinsesse Diana.

Archies oldemor og prins Harrys mormor, dronning Elizabeth II, deltog ikke ved dåben. Hun havde andre opgaver, oplyser hoffet.

Meghan og Harry har fået kritik for ikke at lade offentligheden få et glimt af barnedåben og for at holde begivenheden meget privat.

Det forhindrede dog ikke royale fans i at møde op ved Windsor-slottet med britiske flag, bannere og sågar en kage.

Harry og Meghan blev sidste år gift på slottet Windsor, der ligger vest for London. Archie er nummer syv i rækken af tronarvinger.

/ritzau/AP