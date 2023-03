YouTube genåbner Trumps kanal efter godt to års udelukkelse

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump kan vende tilbage til YouTube.

Det står klart, efter at videotjenesten fredag har meddelt, at Trumps kanal bliver genåbnet - godt to år efter at den blev lukket.

- Vi har nøje evalueret den fortsatte risiko for vold ude i virkeligheden og balanceret det med muligheden for, at vælgere kan høre fra de store nationale kandidater i opløbet til valget, skriver YouTube i et twitteropslag.

Der henvises her til præsidentvalget i november 2024. Her går Trump efter at vende tilbage til posten, som han havde fra 2017 til 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

Donald Trumps kampagneteam er ikke umiddelbart vendt tilbage til nyhedsbureauet Reuters med en kommentar på genåbningen.

Trump fik lukket sin youtubekanal umiddelbart efter det voldsomme stormløb mod Kongressen i USA den 6. januar 2021.

Kanalen blev lukket, fordi YouTube vurderede, at den havde opfordret til vold og dermed forbrudt sig mod platformens politik.

Også Trumps profiler på de sociale medier Facebook, Instagram og Twitter blev lukket.

Meta genåbnede den tidligere præsidents profiler i begyndelsen af året, mens hans twitterprofil blev genåbnet i november sidste år.

Den tidligere præsident har endnu ikke benyttet muligheden for at lave et opslag på nogle af de sociale medier. I stedet har han været aktiv på sit eget sociale medie, Truth Social, skriver Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Donald Trump lancerede Truth Social i 2022 og har i dag omkring fem millioner følgere på mediet.

Til sammenligning har Donald Trump over 87 millioner følgere på Twitter.

Ifølge magasinet Rolling Stone har Trump en særaftale med Truth Social, som betyder, at han mindst seks timer i forvejen skal lægge nyheder op på Truth Social, før han fortæller om dem op på andre sociale medier.

Den aftale står ifølge magasinet til at udløbe i juni.

/ritzau/Reuters