YouTube-tvillinger dømt for at underholde med falsk bankrøveri

Amerikansk brødrepar iscenesatte bankrøveri som joke for følgere, hvor politi tvang uskyldig mand ud af bil.

To amerikanske tvillinger og YouTube-stjerner har erklæret sig skyldige i at have iscenesat falske bankrøverier for at underholde deres 6,7 millioner følgere på platformen.

De to separate hændelser fandt begge sted i Californien. En af episoderne førte til, at politiet trak deres pistoler og pegede dem på en uvidende Uber-chauffør, som brødrene havde kaldt til stedet.

De 23-årige brødre var blandt andet tiltalt for svindel og for at have indgivet falske anmeldelser i forbindelse med episoderne i oktober 2019.

Ifølge statsanklageren i Orange County kunne tiltalerne give op til fem års fængsel.

Brødreparret blev af dommeren tilbudt en strafnedsættelse til gengæld for en tilståelse, hvilket de tog imod.

Derfor fik de i stedet en betinget dom og 160 timers samfundstjeneste.

Dommeren beordrede også brødrene til at stoppe med at lave videoer, hvor de imiterer kriminel adfærd.

Det oplyser statsanklagerens kontor.

Aftalen om tilståelsen blev indgået i retten tirsdag. Det skete på trods af, at anklagerne mente, at tvillingerne fortjente hårdere straffe for at have udsat lokalsamfundet for potentiel fare.

Talskvinde for statsanklageren i Orange County Kimberly Edds siger efter dommen, at et lignende stunt i februar sidste år førte til, at en spasmager blev skudt og dræbt af sit "offer" i delstaten Tennessee.

I den ene af tvillingernes sager iklædte brødrene sig i sort tøj og skimasker. Herefter lod de som om, at de flygtede fra et bankrøveri, mens de bar tasker fyldt med falske pengesedler.

Brødrene forsøgte derefter at praje en Uber, hvis chauffør nægtede at køre dem, inden politiet ankom til stedet og beordrede chaufføren ud af bilen, inden det stod klart, at der var tale om et forsøg på en spøg.

Betjentene lod efterfølgende tvillingerne slippe med en advarsel. Men bare fire timer senere gentog de stuntet på et universitet, hvor de blev anholdt.

