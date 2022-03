Bogstavet Z, der står på de russiske kampvogne i Ukraine, er på få dage blevet et symbol for alle dem, der støtter den russiske invasion

Z for sejr? Ét bogstav har fået en særlig betydning for Putins tilhængere

Gennem årtiers krige og konflikter er det internationalt kendte V-tegn for victory blevet brugt af soldater og civile som symbol på sejr. Men med krigen i Ukraine er et nyt symbol blevet introduceret fra russisk side. På kort tid har bogstavet Z opnået en ganske særlig status hos dem, der støtter præsident Vladimir Putins krig i Ukraine. 12 dage efter invasionen har bogstavet Z spredt sig fra de russiske kampvogne til nationalistiske russiske grupper, der poserer i kortærmede sorte trøjer med et hvidt Z trykt på brystet.