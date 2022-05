Zelenskij advarer om tunge russiske angreb i Østukraine

Ruslands bombardementer af byen Sievjerodonetsk i det østlige Ukraine har smadret al kritisk infrastruktur i byen.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, søndag aften i en tale, der tv-transmitteres.

- Som et resultat af russiske angreb på Sievjerodonetsk er al byens kritiske infrastruktur ødelagt. Over to tredjedele af byens boligmasse er ødelagt, siger han ifølge Reuters.

Byen, der inden krigen havde omkring 100.000 indbyggere, ligger i Luhansk-regionen.

Nær ved ligger byen Lysytsjansk. Den havde også omkring 100.000 indbyggere inden det russiske angreb på Ukraine den 24. februar.

Begge byer er nu under heftige angreb.

- Fjendens hovedmål er at omringe vore tropper i Lysytsjansk og Sievjerodonetsk og blokere de vigtige logistiske ruter, siger den ukrainske generalstab ifølge CNN i en note.

Serhij Hajdaj, guvernør i Luhansk, siger ifølge avisen The Guardian, at bombardementet af Sievjerodonetsk er så voldsomt, at det ikke er muligt at opgøre antallet af tab eller omfanget af ødelæggelser.

- Situationen er eskaleret ekstremt, siger han.

Zelenskijs tale søndag aften kommer, efter at præsidenten tidligere på dagen har været på besøg i krigsområderne i det østlige Ukraine.

Her besøgte han byen Kharkiv, hvorfra russiske styrker i de seneste uger har trukket sig tilbage.

Zelenskij siger, at han har fyret den lokale sikkerhedschef i Kharkiv, fordi han ikke beskyttede byen.

- Han arbejdede ikke for byens forsvar i krigens første dage, men tænkte kun på sig selv, siger Zelenskij ifølge AFP.

Præsidenten siger videre, at 2229 bygninger i Kharkiv-regionen er ødelagt.

- Vi vil genopbygge og bringe livet tilbage. I Kharkiv og alle andre byer og landsbyer, hvor det onde har været, siger han.

/ritzau/Reuters