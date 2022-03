Zelenskij beskylder Rusland for atomterror

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, anklagede fredag Rusland for at ty til det, han kalder "atomterror", efter at russiske styrker havde angrebet det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja.

- Intet andet land end Rusland har nogensinde åbnet ild mod atomreaktorer. Dette er første gang i vores historie - i menneskets historie, sagde Zelenskij, som gav udtryk for, at Rusland ønskede at "gentage" Tjernobyl-katastrofen.

- Det største atomkraftværk i Europa står i flammer, sagde den ukrainske leder tidligt fredag i en video lagt ud på beskedtjenesten Telegram.

Brandmænd slukkede branden tidligt fredag morgen, og der var ikke planer om evakueringer af nærliggende beboelsesområder.

Den ukrainske leder sagde, at de russiske kampvogne havde avancerede termiske kameraer, som viser overflade temperaturer på mål.

- Det betyder, at de vi vidste, hvad de skød mod. De havde forberedt det, siger han.

Zaporizjzja, som ligger i det sydøstlige Ukraine, har seks reaktorer. Det er Europas største atomkraftværk.

USA's energiminister, Jennifer Granholm, siger, at værket er beskyttet af robuste strukturer, og at reaktorerne blev lukket tidligt under angrebet. Det siger hun efter at have talt med den ukrainske energiminister, Herman Halusjtsjenko, som under angrebet bad Nato om at gribe ind.

– Vi kræver et reelt indgreb med de skrappeste tiltag – også fra Nato og lande, som har atomvåben, skrev Halusjtsjenko på Facebook fredag morgen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Energiministeren hævder, at det ukrainske atomkraftværk blev angrebet både fra jorden og fra luften.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, skrev i et tidligere tweet, at den russiske hær skød fra alle sider. Han advarede om, at en ulykke kunne blive ti gange værre end Tjernobyl.

/ritzau/dpa