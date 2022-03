Zelenskij opfordrer EU: Bevis at I er på vores side

Det er på tide, at EU's medlemslande beviser, at de står på Ukraines side og ikke lader landet i stikken i kampen mod Rusland.

Sådan lyder opfordringen tirsdag fra Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Zelenskij har tirsdag talt i EU-Parlamentet via en videoforbindelse. Han blev mødt af stående klapsalver, inden han indledte sin tale.

- Vi kæmper for at blive en ligeværdig del af Europa, siger Zelenskij.

- Bevis, at I er på vores side. Bevis, at I ikke lader os i stikken. Bevis, at I er europæere, og så vil liv vinde over død, og lys vil vinde og mørke, lyder det.

Mange parlamentsmedlemmer var iført T-shirts med ukrainsk flag og hashtagget #standwithUkraine. Andre bar blå-gule tørklæder eller små silkebånd i det ukrainske flags farver.

- EU vil være meget stærkere sammen med os. Uden jer vil Ukraine stå alene. Vi har bevist vores styrke. Vi har bevist, at vi som minimum er præcis de samme som jer, siger Zelenskij ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kampene i Ukraine fortsætter tirsdag for sjette dag i træk.

Blandt andet er den centrale del af Ukraines næststørste by, Kharkiv, blevet ramt af russiske missilangreb.

Det siger Kharkivs guvernør, Oleg Sinegubov.

En video, som guvernøren har delt, viser tilsyneladende Kharkivs rådhus blive ramt af et missil. Nyhedsbureauet Reuters oplyser, at videoens ægthed ikke er bekræftet uafhængigt. Den er dog delt flere steder på sociale medier.

En anden ukrainsk by, den sydlige havneby Mariupol, er også under fortsat angreb fra russerne. Det siger byens borgmester tirsdag morgen.

- Der er boligområder, der er blevet ramt de seneste fem dage. Det drejer sig om skoler og huse. Der er mange tilskadekomne. Der er kvinder og børn, der er blevet dræbt, siger borgmesteren Vadym Boichenko.

