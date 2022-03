Zelenskij til Biden: Vi er nødt til at stoppe Rusland

Under en telefonsamtale med den amerikanske præsident, Joe Biden, tirsdag, gav Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, udtryk for, at de allierede er nødt til at stoppe Ruslands invasion af Ukraine så hurtigt som muligt.

Det oplyser Zelenskij på Twitter.

- Jeg har netop haft en samtale med den amerikanske præsident. Her blev de amerikanskledede sanktioner mod Rusland og forsvarshjælp til Ukraine drøftet, skriver han.

- Vi er nødt til at stoppe den angribende part så hurtigt som muligt.

Det Hvide Hus oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at de to præsidenter talte sammen i lidt over 30 minutter.

De diskuterede blandt andet Ruslands øgede angreb på civile mål i Ukraine, herunder tirsdagens bombning af et stort tv-tårn i Kiev.

Efter angrebet blev der meldt om fem dræbte. Samtidig betød angrebet, at flere kanaler på den statslige tv-station i Ukraine ikke længere kunne sende.

Tv-tårnet ligger ved siden af holocaust-museet for de jødiske ofre i Babi Yar - den værste nazimassakre i Ukraine under Anden Verdenskrig. Her blev flere end 30.000 jøder dræbt af nazisterne i Babi Yar-kløften.

Telefonopkaldet mellem Biden og Zelenskij fandt sted på sjettedagen af Ruslands invasion af Ukraine.

- Præsident Biden fremhævede USA's vedvarende hjælp til Ukraine, herunder løbende hjælp til sikkerheden, økonomisk støtte og humanitær hjælp, oplyser Det Hvide Hus ifølge AFP.

Joe Biden bekræfter på Twitter, at han talte med Volodimir Zelenskij om USA's fortsatte støtte til Ukraine.

- Vi talte blandt andet om sikkerhedshjælp og humanitær hjælp, idet landet forsvarer sig mod den russiske aggression.

- Vi vil holde Rusland ansvarligt, og vores sanktioner har allerede en ødelæggende virkning, skriver han.

Tirsdag eskalerede konflikten i Ukraine især i hovedstaden Kiev og den østlige by Kharkiv.

/ritzau/