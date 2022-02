Zelenskij: Ukraine er Europas skjold mod Rusland

Ukraine er Europas skjold mod den russiske hær og fortjener stærkere international støtte.

Det siger Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i en tale på den årlige sikkerhedskonference i München lørdag.

- I otte år har Ukraine været et skjold. I otte år har Ukraine holdt en af verdens mægtigste hære tilbage, siger han med henvisning til konflikten i det østlige Ukraine med russisk støttede separatister.

Zelenskij retter en kritik mod andre lande, som i hans øjne ikke har givet Ukraine den militære støtte, der er nødvendig i lyset af den voksende trussel fra Rusland.

Den hjælp, Ukraine indtil videre har fået, er "som hostesaft i stedet for en god coronavaccine", siger han ifølge dpa.

Zelenskij kalder samtidig vestlige ledere "eftergivende" over for Rusland. Og han beder om en tidsplan for, hvornår Ukraine kan blive medlem af Nato.

- Ukraine har fået sikkerhedsgarantier efter at have skrottet verdens tredjestørste atomarsenal. Vi har ingen våben og ingen sikkerhed, siger han.

- Men vi har ret til at kræve et skifte væk fra en eftergivende politik til en, der garanterer sikkerhed og fred, siger han til de øvrige stats- og regeringschefer på konferencen i München.

Rusland har sagt, at nogle af de store militærøvelser, der finder sted ved den ukrainske grænse, er ved at blive afviklet.

Men USA siger, at efterretninger tyder på, at der blot kommer flere soldater til. Den seneste vurdering lyder på, at der er omkring 150.000 russiske soldater langs Ukraines grænser mod øst, nord og syd.

Selv om situationen er spændt på grund af truslen om russisk invasion, forsøger ukrainerne så vidt muligt at fortsætte dagligdagen som normalt, siger Zelenskij.

- Vi er ikke klar til at lægge os ned i kisterne og vente på, at de udenlandske soldater kommer, siger han.

- Vi kan ikke forblive passive. Vi kan ikke gå rundt hver dag og sige, at nu kommer krigen. Kan man have stabilitet i sådan et land?, spørger han.

Zelenskij siger videre, at han gerne vil mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Jeg ved ikke, hvad den russiske præsident vil have. Af den grund foreslår jeg, at vi mødes, siger han ifølge AFP.

Rusland har ikke sendt delegerede til årets sikkerhedskonference i München, skriver nyhedsbureauet TT.

