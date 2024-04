Zelenskyj advarer igen: Vi mangler ammunition

Præsident Volodymyr Zelenskyj advarede lørdag om, at Ukraine kan løbe tør for missiler til dets luftforsvar, hvis Rusland fortsætter en intens kampagne med langdistancebombninger.

Det var en af de hidtil mest alvorlige advarsler fra den ukrainske leder om den stadigt forringede situation for det ukrainske luftforsvar. Den kommer efter flere uger med uophørlige russiske bombardementer af det ukrainske energisystem og ukrainske byer med et stort arsenal af missiler og droner.

- Hvis de bliver ved med at ramme Ukraine hver dag, som de har har gjort det i den seneste måned, kommer vi til at løbe tør for missiler, og vores partnere ved det, sagde Zelenskyj i et interview med ukrainsk tv.

Præsidenten sagde, at Ukraine har tilstrækkeligt med lagre af luftforsvarsmissiler til at klare sig for øjeblikket, men at det allerede står i vanskelige valg med at skulle afgøre, hvilke lagre, der skal beskyttes.

Han nævnte specifikt et behov for luftforsvarssystemet Patriot, et avanceret amerikanske system, der har haft vital betydning under russiske angreb med ballistiske missiler og hypersoniske missiler, der kan ramme mål på få minutter.

Ukraines forsvarschef, Oleksandr Syrskyj, sagde i sidste uge, at manglen på ammunition er blevet forværret for Ukraine, så forskellen er nu seks til én til fordel for Rusland.

Forsvarschefen nævnte første gang tallet i et interview med det ukrainske nyhedsbureau Ukrinform.

Zelenskyj sagde lørdag, at Ukraine venter på at få en meget ventet stor militær hjælpepakke fra USA. Han gav udtryk for, at han tror på, at Kongressen vil godkende den ved en afstemning.

- Jeg tror stadig på, at vi kan få et positivt udfald af en afstemning i den amerikanske kongres, sagde han.

Den næste støttepakke til Ukraine fra USA har længe været fastlåst i et bittert politisk opgør mellem Republikanere og Demokrater i USA's Kongres.

USA's Nato-ambassadør, Julianne Smith, håber dog, at støttepakken om kort tid vil komme til afstemning i Kongressen og blive vedtaget.

- Vi har et laserfokus på at sikre, at Ukraine får det, som de mangler. Det nuværende behov er ammunition og luftforsvar. Så vi har fokus på det, sagde Julianne Smith i forbindelse med markeringen af Nato's 75-års-jubilæum tidligere i denne uge.

/ritzau/Reuters