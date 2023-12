Zelenskyj advarer mod Vestens kollaps i konflikt med Rusland

Rusland satser på, at Vestens ellers stærke sammenhold krakelerer næste år, advarer Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Advarslen kommer under et virtuelt møde i G7-sammenslutningen, skriver nyhedsbureauet AFP.

På mødet deltager også USA's præsident, Joe Biden.

- Rusland håber kun på én ting. At den frie verdens sammenhold kollapser næste år, siger Zelenskyj.

Han påpeger samtidig, at Rusland har øget presset markant på den militære front i Ukraine. Her har russiske og ukrainske soldater kæmpet mod hinanden, siden Rusland invaderede nabolandet i februar 2022.

- Vi er nødt til at vinde slaget om motivationen. Vores folks og hele Europas motivation. Den igangværende kamp handler ikke bare om Ukraines skæbne, men om Europas, siger Zelenskyj.

Samtidig beder præsidenten EU-landene om at realisere deres løfte om at sætte gang i samtaler med Ukraine om et fremtidigt medlemskab af unionen.

EU-Kommissionen anbefalede i november, at EU iværksætter formelle samtaler om optagelse med Ukraine. De kan dog ikke gå i gang, medmindre alle medlemsstater har givet grønt lys til det.

G7 er en sammenslutning af syv af verdens førende industrialiserede nationer.

/ritzau/