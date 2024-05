Zelenskyj aflyser udlandsrejse midt i russisk Kharkiv-offensiv

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har aflyst et ventet besøg i Spanien og Portugal.

Det bekræfter spanske og portugisiske myndigheder onsdag.

Der er ikke givet nogen officiel begrundelse for aflysningen.

Men den portugisiske tv-kanal CNN Portugal og andre medier erfarer, at aflysningen skyldes den alvorlige situation i Ukraine, hvor Rusland blandt andet er rykket frem i Kharkiv-regionen.

Spaniens kong Felipe skulle have holdt reception for Zelenskyj fredag. Der skulle også være afholdt en middag til ære for den ukrainske præsident.

Det var også ventet, at Zelenskyj skulle underskrive en bilateral sikkerhedsaftale med den spanske premierminister, Pedro Sánchez.

Den spanske regering ønsker ikke at udtale sig af sikkerhedsårsager. Det spanske kongehus' kalender er ifølge nyhedsbureauet AFP dog blevet opdateret. Mødet mellem Zelenskyj og kongen er fjernet.

En talsperson for den portugisiske regering bekræfter, at den ukrainske præsident har aflyst besøget. Men regeringen kommer ikke med en begrundelse.

Rusland iværksatte en offensiv i Kharkiv-regionen fredag. Siden har den russiske hær indtaget en række landsbyer i områder, som ligger tæt på Ukraines næststørste by, Kharkiv. Den ligger blot cirka 30 kilometer fra grænsen til Rusland.

Lokale myndigheder i den ukrainske by Vovtjansk nordøst for Kharkiv melder om intense kampe.

- Situationen er ekstremt svær, siger den lokale politichef Oleksij Kharkivskij på Facebook.

- Fjenden indtager positioner på gaden i Vovtjansk.

Sent tirsdag erkendte det ukrainske militær, at styrker var blevet flyttet til den nordlige del af Kharkiv-regionen.

- I bestemte områder af Lukjantsi og Vovtjansk har enheder været nødt til at flytte sig til mere fordelagtige positioner som konsekvens af fremrykning og ild fra fjenden som et led i at beskytte vores soldaters liv og undgå tab, lød det i en udtalelse fra det ukrainske militær.

/ritzau/Reuters