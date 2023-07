Zelenskyj beder Nato-topmøde sende klart signal om medlemskab

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beder Nato-landene om at tage konkrete skridt mod et ukrainsk Nato-medlemskab ved alliancens topmøde i næste uge.

Torsdag er Zelenskyj i Tjekkiets hovedstad, Prag. Opfordringen kom på et fælles pressemøde med den tjekkiske præsident, Petr Pavel.

Zelenskyj siger, at hans land har brug for meget mere end en generel udtalelse, der har været gældende i over ti år om, at døren til Nato blot er "åben".

Ukraine ønsker en klar indikation fra Nato på topmødet i Vilnius, Litauens hovedstad, 11. og 12. juli om, at det kan blev en del af forsvarsalliancen, når krigen er slut.

Ukraine vil gerne blive medlem af Nato hurtigst muligt, men Nato-landene er splittede i forhold til, hvor hurtigt det skal gå.

Nogle lande er bekymrede for at tage skridt, der kan føre alliancen tættere på aktiv krig mod Rusland.

- Vi taler om et klart signal, nogle konkrete ting i retning mod en invitation, siger Zelenskyj.

- Vi har brug for denne motivation. Vi har brug for ærlighed i vores relationer.

Zelenskyj siger, at den formulering, der blev optaget på et Nato-topmøde i 2008 om, at alliancens dør "vil blive ved med at være åben", og at Ukraine på et tidspunkt bliver medlem, ikke er nok.

Tjekkiet, som også er medlem af Nato, har været en trofast støtte til Ukraine, siden Rusland invaderede landet i februar 2022.

- Det bør gøres helt klart, at det er i Tjekkiets interesse, at Ukraine, så snart krigen er slut, begynder at forhandle om at blive medlem af Nato, fordi det er i vores interesse i forhold til sikkerhed, regional stabilitet og økonomisk fremgang, siger Petr Pavel.

Den tjekkiske præsident er tidligere chef for den tjekkiske hær og den primære militære rådgiver for Natos generalsekretær fra 2015 til 2018.

/ritzau/Reuters