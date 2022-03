Zelenskyj beder parlamentet om at forlænge undtagelsestilstand

Krigen fortsætter i Ukraine, og derfor har landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, bedt parlamentet om at forlænge landets undtagelsestilstand.

Det fremgår ifølge Reuters af præsidentkontorets hjemmeside.

Hvis Zelenskyjs anmodning bliver godkendt, betyder det, at den særlige tilstand bliver forlænget med 30 dage fra 24. marts.

Et land kan som regel under særlige omstændigheder gå i undtagelsestilstand - for eksempel hvis det bliver invaderet af et andet land, eller hvis en anden situation kræver hastige handlinger fra myndighederne eller regeringen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Undtagelsestilstand er ikke nødvendigvis præcis det samme i alle lande, men de fleste steder giver det regeringen og nogle gange andre myndigheder mulighed for at handle hurtigt og uden parlamentets godkendelse.

I Ukraine er det Ruslands invasion af landet, der fordrer hastig handling.

Tidligt om morgenen 24. februar beordrede Ruslands præsident, Vladimir Putin, sine styrker til at krydse den ukrainske grænse og påbegynde invasionen.

Siden er flere ukrainske byer blevet sønderbombet, civile har mistet livet og flere end to millioner mennesker er ifølge FN flygtet fra landet - de fleste ind i Polen.

Desuden er store mængder af ukrainsk infrastruktur blevet ødelagt.

Præsidenten for Verdensbanken, Daniel Malpass, kunne på et pressemøde mandag aften oplyse, at banken har godkendt 200 millioner dollar ekstra til ofrene for krigen.

Beløbet svarer til cirka 1,36 milliarder kroner og bliver en del af en større indsats på 20,4 milliarder kroner, som Verdensbanken arbejder på at få til Ukraine.

Pengene skal blandt andet bruges til at genopbygge kritisk infrastruktur som motorveje og broer.

/ritzau/