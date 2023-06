Zelenskyj bekræfter at en ukrainsk modoffensiv er i gang

En ukrainsk modoffensiv "finder sted", siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, lørdag.

Men han vil ikke bekræfte, i hvilket stadie modoffensiven er.

- En modoffensiv og forsvarsaktioner finder sted i Ukraine. Men jeg vil ikke tale om det mere detaljeret, siger Zelenskyj på et pressemøde i Kyiv sammen med den besøgende canadiske premierminister, Justin Trudeau.

En journalist beder ham om at kommentere på, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sagt, at den længe ventede ukrainske modoffensiv allerede er slået fejl.

- Det er interessant, hvad Putin har at sige om vores modoffensiv. Det er vigtigt, at Rusland hele tiden får at føle, at de - efter min mening - ikke har lang tid igen, svarer han.

Zelenskyj fortæller, at han dagligt er i kontakt med sine militære kommandanter. Blandt dem hærchef Valery Zaluzjnyj. Og "alle er de positive, så fortæl det til Putin".

/ritzau/AFP