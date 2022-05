Ukraines præsident mener, at Rusland vil jævne ukrainske byer med jorden og beskylder Rusland for folkedrab.

Zelenskyj beskylder Rusland for at begå folkedrab i Donbas

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beskylder Rusland for at begå folkedrab i Donbas-regionen i det østlige Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Zelenskyj kan den russiske offensiv i regionen ende med at gøre Donbas "ubeboelig". Han beskylder Rusland for at ville forvandle Ukraines byer til aske.

- Alt dette, inklusiv deportationerne af vores folk og massedrabene på civile, er en åbenlys politik om folkedrab fra Rusland, siger den ukrainske præsident i sin daglige tale til befolkningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Zelenskyj fremlægger ikke umiddelbart beviser for påstandene om folkedrab i Donbas.

I april vedtog Ukraines parlament en resolution, hvor det fremgår, at de anser det russiske militærs handlinger i Ukraine som folkedrab.

USA's præsident, Joe Biden, har i april desuden også beskrevet Ruslands invasion af Ukraine som folkedrab og sagt, at det lader til, at Putin vil "prøve at fjerne idéen om at kunne være ukrainer helt".

Tidligere på måneden blev 42 repræsentanter fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) sendt til Ukraine for at undersøge mulige krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

ICC er en internationale domstol, der efterforsker og dømmer folk anklaget for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Det er den største enkeltstående udsending af repræsentanter fra ICC, siden organisationen blev etableret i 1998.

Udsendingene skal blandt andet undersøge russiske soldaters handlinger i den ukrainske by Butja. Her er soldaterne mistænkt for at have dræbt hundredvis af civile.

Rusland afviser dog at stå bag massakren i Butja, og at landets styrker går efter civile mål.

En russisk soldat blev i sidste uge dømt for krigsforbrydelser ved en ukrainsk domstol for at have dræbt en ubevæbnet civil i den ukrainske landsby 28. februar - blot få dage efter invasionens begyndelse.

/ritzau/