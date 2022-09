Zelenskyj besøger befriet by og takker soldater

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er onsdag dukket op i den befriede by Izjum i det østlige Ukraine for at lykønske de ukrainske soldater.

Han siger, at de er i gang med at indtage endnu flere områder fra russiske styrker. At den russiske offensiv er blevet til et tilbagetog.

Zelenskyj skriver på sociale medier, at Ukraines blå og gule flag igen vajer over regionen Kharkiv.

- Vi bevæger os kun i én retning, og det er fremad mod sejren, konstaterer han.

Billeder, der er taget på stedet, viser præsidenten, der hilser på de soldater, der har deltaget i den seneste uges hurtige fremmarch på slagmarken.

Izjum blev indtaget i weekenden. Det er et vigtigt trafikalt knudepunkt, hvor Rusland i den snart syv måneder lange krig har været i stand til at få styrker og materiel hurtigt frem.

Byen havde indtil krigen 40.000 indbyggere. Den regnes for den vigtigste indfaldsvej til den industrielle region Donbas.

/ritzau/dpa