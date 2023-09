Zelenskyj besøger sårede ukrainske soldater i USA før FN-møde

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, er ankommet til New York i USA, hvor han skal deltage ved FN's Generalforsamling. Her har han forud for mødet tirsdag mødtes med sårede ukrainske soldater på et amerikansk hospital, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er hans første fysiske deltagelse ved FN – generalforsamlingen siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022. Her skal han tale for de 193 medlemslande.

Præsidenten rejste direkte fra lufthavnen til hospitalet, hvor han mødte de sårede soldater. Her er soldaterne blevet behandlet efter amputationer.

Efter besøget i New York rejser Zelenskyj efter planen til hovedstaden Washington D.C., hvor han skal mødes med den amerikanske præsident, Joe Biden, og medlemmer af den amerikanske kongres.

I et opslag på beskedtjenesten Telegram skriver den ukrainske præsident, at han også planlægger at mødes med repræsentanter fra det amerikanske militær samt erhvervslivet i USA.

Også den brasilianske præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, skal møde Zelenskyj. Lula har advokeret for at samle en gruppe af nationer, der skal mediere i konflikten mellem Rusland og Ukraine. I maj lød det dog fra den brasilianske præsident, at både Ukraine og Rusland bærer et ansvar for konflikten. Det skabte vrede hos både USA og blandt europæiske stater, som står bag Ukraine i konflikten.

I sidste måned lød det fra Lula, der betragtes som venstreorienteret, at hverken den russiske præsident, Vladimir Putin, eller Zelenskyj efter Lulas mening var klar til fred.

Lula og Zelenskyj har aldrig mødtes, men kun talt via en videoforbindelse.

/ritzau/