Zelenskyj besøger søndag Berlin: Her venter stor militær bistand

Præsident Volodymyr Zelenskyj vil søndag for første gang siden det russiske angreb på Ukraine besøge Tyskland.

Det bekræfter regeringskilder i Berlin over for nyhedsbureauet dpa.

Det er uvist, om Zelenskyj allerede ankommer lørdag aften efter et besøg i Italien tidligere på dagen.

Besøget i Tyskland vil finde sted, umiddelbart efter at den tyske forbundsdag har vedtaget en militær hjælpepakke på over 20 milliarder kroner til Ukraine.

Den tyske regering blev i krigens start i 2022 beskyldt for at være tøvende med at donere militært udstyr til Ukraine. Men de seneste måneder har forbundskansler Olaf Scholz valgt en mere tydelig rolle som støtte for Ukraines forsvarskrig.

/ritzau/