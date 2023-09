Zelenskyj besøger splittet kongres i USA i håb om mere støtte

Torsdag har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, besøgt Kongressen i Washington D.C., USA.

Her har han blandt andet mødtes med den demokratiske flertalsleder i Senatet, Chuck Schumer, og den republikanske mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell.

Ifølge Reuters er der i øjeblikket splittelse i Kongressen på grund af USA's støtte til Ukraine.

Mens Demokraterne bakker op om præsident Joe Bidens hjælpepakker til Ukraine, har flere republikanske politikere udtrykt utilfredshed med, at milliardvis af dollar bruges på at støtte Ukraine.

De mener, ifølge AFP, at pengene bør bruges på USA's grænsekontrol.

Derudover er de bekymrede for tempoet i Ukraines modoffensiv, og de frygter, at korruption i Ukraine vil betyde, at pengene vil gå til spilde.

Chuck Schumer fortæller ifølge AFP, at Zelenskyj sagde under sit besøg, at Ukraine ville tabe krigen, hvis landet mister støtte.

På sociale medier har Zelenskyj udtalt, at han regner med "konstant støtte" fra USA.

- For at vinde skal vi alle stå sammen og arbejde sammen, skrev han ifølge nyhedsbureauet.

Under sit besøg i Kongressen anmodede Zelenskyj om at holde en tale. Det fortæller republikanske Kevin McCarthy, som er formand for Repræsentanternes Hus, til NBC.

McCarthy forklarer, at han afviste den ukrainske præsident anmodning af hensyn til travlhed. Samtidig påpegede han, at Zelenskyj allerede har adresseret Kongressen før.

I løbet af torsdag vil Biden annoncere en ny militærpakke til Ukraine. Det fortæller USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, under en nyhedsbriefing ifølge Reuters.

Pakken vil blandt andet omfatte luftforsvarssystemer, der skal understøtte ukrainerne i vinterperioden. Militærpakkens fulde værdi og indhold er endnu ikke blevet oplyst.

Sullivan fortæller desuden, at artillerisystemet Army Tactical Missile System (ATACMS) ikke vil være en del af pakken.

Det eftertragtede missilsystem kan ramme mål 350 kilometer væk. Det har længe været på Ukraines ønskeliste.

