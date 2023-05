Zelenskyj: Det er tid til at gøre Ruslands nederlag endeligt

Ifølge den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, kan Ukraine og landets vestlige støtter gøre Ruslands nederlag i krigen med Ukraine "irreversibelt allerede i år".

Det sagde han tidligere søndag under et besøg i Berlin.

Han takkede samtidig Tyskland for at være "en sand ven".

Tyskland havde forud for Zelenskyjs ankomst søndag lanceret landets hidtil største militære støttepakke til Ukraine. Den omfatter militært udstyr til en værdi af 2,7 milliarder euro - mere end 20 milliarder kroner.

- Nu er tiden inde til, at vi beslutter at afgøre krigens udfald allerede i år. I år kan vi gøre aggressorens nederlag irreversibelt, erklærede Zelenskyj ved en fælles pressekonference med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz.

Den ukrainske leder gentog også under sit besøg en indtrængende opfordring til Vesten om at forsyne hans land med kampfly.

Scholz havde imidlertid fokus på Tysklands løfter om at fortsætte støtten til Ukraine så længe som muligt. Han overhørte spørgsmål vedrørende et fremtidigt Nato-medlemskab til Ukraine.

Tyskland, som er Europas stærkeste økonomi, blev i begyndelsen af krigen kritiseret for at være langsom til at reagere på den russiske invasion.

Men nu er forbundsrepublikken blevet en af Ukraines mest betydningsfulde finansielle og militære støtter.

Zelenskyj sagde forud for sit besøg i Berlin, at Ukraine snart vil tage "de første vigtige skridt" mod dets længe ventede forårsoffensiv.

Hans udtalelse kom, efter at Ukraine i den seneste uge ifølge flere vurderinger har haft held med en række mindre modoffensiver nær det nuværende centrum for kampene. Det er i byen Bakhmut.

- Vi tror på sejr og på, at de første vigtige skridt vil blive taget snart, sagde præsidenten.

Scholz pointerede søndag, at Ukraine er parat til fred.

- Men det kræver - med rette og med vores støtte - at der ikke sker en fastfrysning af krigen og en dikteret fred af Rusland, sagde han.

/ritzau/Reuters