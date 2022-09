Zelenskyj: En massegrav er fundet i befriet ukrainsk by

Ifølge de ukrainske myndigheder er der fundet en massegrav i den ukrainske by Izium.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Izium er en af de strategisk vigtige byer, som Ukraine for nylig har generobret efter russisk besættelse.

- Vi vil have verden til at vide, hvad den russiske besættelse har betydet, siger Zelenskyj.

Han sætter ikke tal på, hvor mange ofre der er fundet. Sagen skal undersøges nærmere, og oplysningerne skal endeligt bekræftes, lyder det.

Ifølge de lokale politimyndigheder er der fundet 440 døde mennesker i graven. Det skriver det britiske medie Sky News.

Den lokale efterforskningsleder i regionen Kharkiv, hvor byen Izium ligger, siger til mediet, at ligene skal graves op og undersøges.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sagde i et interview torsdag, at hun ønsker at se præsident Vladimir Putin stillet for Den Internationale Straffedomstol (ICC) for krigsforbrydelser i Ukraine.

- At Putin taber denne krig og bliver draget til ansvar for sine handlinger - det er vigtigt for mig.

- Der er ingen tvivl om, at der er begået krigsforbrydelser i Ukraine. Derfor støtter vi indsamlingen af bevismateriale med henblik på mulige retssager ved Den Internationale Straffedomstol, sagde hun til en tv-kanal, som er tilknyttet det tyske dagblad Bild.

Von der Leyen besøgte Ukraines hovedstad, Kyiv, torsdag.

/ritzau/