Zelenskyj er i Rom og møder både præsident og pave Frans

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ankom lørdag formiddag til Rom. Her skal han mødes med sin italienske modpart og også med pave Frans.

Forud for hans ankomst havde regeringen bekræftet, at besøget ville finde sted lørdag.

- Vi bekræfter, at Zelenskyj lørdag mødes med Italiens præsident, Sergio Mattarella, siger en regeringstalsmand til AFP.

Det er første gang, Zelenskyj besøger Italien efter den russiske invasion af Ukraine i februar 2023.

En kilde i Vatikanet har tidligere sagt til AFP, at et møde mellem Zelenskyj og paven også er "muligt", og det blev lørdag bekræftet af Zelenskyj selv.

I et tweet efter sin ankomst til Rom fastslår han, at han skal mødes med pave Frans.

- I dag i Rom mødes jeg med Italiens præsident, Sergio Mattarella, premierminister Giorgia Meloni og paven. Det er et vigtigt besøg med betydning for Ukraines sejr, skriver han.

Den ukrainske leder mødte også den italienske premierminister, da hun i februar i Kyiv for at vise sin solidaritet med Ukraine.

Selv om Italien historisk set har haft gode relationer til Rusland, har Italien sendt både våben og penge til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland.

Desuden har den italienske regering støttet vestlige sanktioner mod Rusland.

Giorgia Meloni var i sidste måned også vært for den ukrainske premierminister, Denys Sjmyhal. Han besøgte Rom i forbindelse med italienske virksomheders interesser og fremtidige investeringer i det krigshærgede Ukraine.

Pave Frans har bedt for fred i Ukraine. Han har desuden lovet ukrainerne at hjælpe med at få ukrainske børn, der er blevet bragt til Rusland med magt, hjem igen.

