Zelenskyj erkender voldsom kampkraft fra russisk side i Donbas

Et storstilet angreb på byen Slavjansk er nært forestående, advarer Ukraines væbnede styrker i ny rapport.

Russiske soldater nyder at være i besiddelse af "maksimal kampkraft" i Donbas-regionen i det østlige Ukraine.

Det siger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en videotale natten til tirsdag.

Imens advarer Ukraines væbnede styrker om et nærtstående, storstilet russisk angreb på byen Slavjansk i sin daglige rapport om krigen mandag.

Ifølge rapporten er russerne ved at forberede et stort angreb på Slavjansk, der fungerer som base for de ukrainske soldater i Donbas-regionen.

Det forlyder således, at russiske enheder rykker nærmere Slavjansk fra både den russiskkontrollerede by Izium, der ligger cirka 50 kilometer mod nord, og den nyligt erobrede by Lyman.

Moskva har i ugevis fokuseret sine militære ressourcer på det østlige Ukraine og har på trods af stor modstand fra de ukrainske styrker langsomt vundet frem.

Slavjansk er base for Ukraines væbnede styrker i landets østlige del. En russisk erobring af byen vil markere et vendepunkt i krigen.

Ifølge Ukraine har Rusland flyttet 250 militære køretøjer til Izium-regionen og repareret en beskadiget jernbanebro for at styrke forsyningslinjerne.

Derudover oplyser den ukrainske generalstab, at en eskadrille af Ka-52-kamphelikoptere er blevet sat ind nord for Izium.

Ka-52'erne betragtes som Ruslands mest avancerede kamphelikoptere.

Ud over Slavjansk er området mellem Sjevjerodonetsk og Lysytsjansk fortsat i fokus for den russiske offensiv i Donbas.

Ifølge ukrainske kilder er russiske soldater nu trængt ind i Sjevjerodonetsk.

Guvernør i Luhansk-regionen Serhiy Haidai oplyser på beskedtjenesten Telegram, at gadekampe er brudt ud i Sjevjerodonetsk. Han råder byens borgere til at blive inden døre.

Sjevjerodonetsk er den største by i Donbas-regionen og har i flere måneder været mål for russiske angreb.

Også i byerne Mykolajiv og Kherson i det sydlige Ukraine fortsatte de russiske angreb mandag.

/ritzau/dpa